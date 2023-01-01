WebCatalog
去哪儿

去哪儿

qunar.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «去哪儿» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Qunar.com надає запити та бронювання авіаквитків, авіаквитків, спеціальних авіаквитків і авіаквитків зі знижкою; 99 юанів Spring Airlines зі спеціальними знижками, 100 юанів China Southern Airlines, Hainan Airlines, спеціальні авіаквитки на ваш вибір, Air Китай, Shenzhen Airlines зі знижкою 10% на спеціальні авіаквитки та авіаквитки зі знижкою Зловіть їх усіх одразу та знайдіть більше авіаквитків зі знижкою на Qunar.com. Він надає ціни на квитки в реальному часі на сотнях веб-сайтів бронювання подорожей і прямі ціни на авіаквитки, щоб знайти для вас інформацію про найдоступніші авіаквитки. Це найкращий спосіб дізнатися про спеціальні авіаквитки та бронювання авіаквитків.

Вебсайт: qunar.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «去哪儿». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

飞猪

飞猪

fliggy.com

百度网盘

百度网盘

pan.baidu.com

智联招聘

智联招聘

zhaopin.com

百度地图

百度地图

map.baidu.com

艺龙

艺龙

elong.com

苏宁易购

苏宁易购

suning.com

携程旅行

携程旅行

ctrip.com

豆瓣

豆瓣

douban.com

纽约时报

纽约时报

cn.nytimes.com

QQ空间

QQ空间

qzone.qq.com

51Job

51Job

51job.com

中国新闻网

中国新闻网

chinanews.com.cn

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності