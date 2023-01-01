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Baidu Wangpan (Baidu Network Disk), раніше Baidu Cloud (Baidu Cloud) — це служба хмарного зберігання, яка пропонує зберігання даних. Baidu Cloud Disk надає вам мережеві служби резервного копіювання, синхронізації та обміну файлами. Великий простір, висока швидкість, безпечний і стабільний, підтримує прискорення освітньої мережі та підтримує мобільні телефони. Зареєструйтеся зараз і отримайте можливість насолоджуватися 15 ГБ вільного місця для зберігання

Вебсайт: pan.baidu.com

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