WebCatalog
163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

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Безкоштовна поштова скринька NetEase 163 - перший бренд китайських поштових скриньок. Ємність автоматично подвоюється, підтримується вкладення 50 МБ, а також безкоштовна послуга супер вкладення 3G надається під час відкриття номера мобільного телефону та електронної пошти. Підтримує різне клієнтське програмне забезпечення для надсилання та отримання, а рівень перехоплення спаму перевищує 98%.

Вебсайт: mail.163.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «163网易免费邮». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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