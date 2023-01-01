Безкоштовна поштова скринька NetEase 163 - перший бренд китайських поштових скриньок. Ємність автоматично подвоюється, підтримується вкладення 50 МБ, а також безкоштовна послуга супер вкладення 3G надається під час відкриття номера мобільного телефону та електронної пошти. Підтримує різне клієнтське програмне забезпечення для надсилання та отримання, а рівень перехоплення спаму перевищує 98%.

Вебсайт: mail.163.com

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