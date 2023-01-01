Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zoho Mail» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню коментарів, ставок "подобається" та обміну. Zoho Mail добре інтегрована з усіма іншими програмами Zoho, а також з популярними зовнішніми програмами.

Вебсайт: zoho.com

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