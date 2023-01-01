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阿里巴巴 1688

阿里巴巴 1688

1688.com

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Alibaba 1688 — це професійна платформа для оптових закупівель B2B для електронної комерції, яка збирає велику кількість продавців Taobao, торгових центрів Tmall, продавців Weidian, бізнес-продавців WeChat, користувачів Qianniu, продавців Wangwang (Wangxin) і офлайн-підприємців, щоб збагатитися. продавців в Іу, завантаживши програму Alibaba APP на свій мобільний телефон, ви також можете допомогти мікробізнесу та мікромагазинам онлайн-покупок ідентифікувати та вибрати товари, залучати інвесторів і приєднуватися, підтримувати дропшипінг, оптову торгівлю одягом та інші підприємства. На платформі користувачі можуть знайти джерела товарів у різних категоріях (модний жіночий одяг, чоловічий одяг, одяг для матері та дитини, предмети декору та будівельні матеріали, іграшки, предмети побуту, товари повсякденного попиту, чохли для мобільних телефонів оптом тощо).

Вебсайт: 1688.com

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