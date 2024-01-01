foodpanda Taiwan

foodpanda Taiwan

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Вебсайт: foodpanda.com.tw

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foodpanda 全台最大即時外送平台，全台24小時外送服務，包含上萬家知名排隊餐廳美食、上千間便利超商、生鮮雜貨及生活用品商家。手指輕點，20分鐘火速外送上門！

Вебсайт: foodpanda.com.tw

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