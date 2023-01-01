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京东

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JD.COM - професійний комплексний онлайн-торговий центр, який надає вам справжні варіанти покупок за низькими цінами та високоякісне та зручне обслуговування. Продукція надходить від сотень тисяч торгових марок по всьому світу, включаючи побутову техніку, мобільні телефони, комп’ютери, одяг, домашні меблі, матері та дитини, красу, особисту гігієну, їжу, свіжу їжу та інші різноманітні категорії для задоволення різноманітних потреб у покупках. JD.com, Inc., також відома як Jingdong і раніше називалася 360buy, є китайською компанією електронної комерції зі штаб-квартирою в Пекіні. Це один із двох великих B2C онлайн-магазинів у Китаї за обсягом транзакцій і доходом, членом Fortune Global 500 і головний конкурент Tmall, яким керує Alibaba.

Вебсайт: jd.com

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