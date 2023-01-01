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OpenRice

OpenRice

openrice.com

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OpenRice.com — це найбільший путівник по ресторанах Гонконгу та пошукова система з оглядами страв, яка надає найновішу інформацію про їжу, пропозиції ресторанів і сезонні рецепти. Використовуючи служби пошуку ресторанів OpenRice у Гонконзі та Макао, ви можете легко знайти свій улюблений ресторан, незалежно від того, чи хочете ви поїсти японську, шанхайську, італійську кухню, гарячі страви чи готельний шведський стіл.

Вебсайт: openrice.com

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