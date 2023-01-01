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有谱么

有谱么

yoopu.me

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Хочете потренуватися або навчитися грі на фортепіано, але не можете знайти партитуру? Не можете знайти компаньйона? Хочете побачити, що зараз популярно? Приходьте і подивіться. Це нотний зошит, спеціально розроблений для мобільних телефонів і планшетів, щоб задовольнити потреби різних людей на всіх етапах, від початківців до простих нотних записів, до прогресивного навчання та практики гри на акордах і співу. Найрозумніша та найповніша бібліотека музичних вкладок, наразі підтримує гітарні табулатури та табулатури укулеле. Мільйони зв’язків із спільнотою, завантаження та обмін високоякісними музичними партитурами, а також пошук музичних пакетів.

Вебсайт: yoopu.me

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