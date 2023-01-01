Програмне забезпечення для онлайн-дизайну Canva надає велику кількість безкоштовних шаблонів дизайну, які охоплюють десятки сценаріїв дизайну, таких як плакати, резюме, візитки, логотипи, листівки, PPT, рукописні газети, запрошення, QR-коди, банери тощо та тисячі інших. Для використання доступні китайські та англійські шрифти та десятки мільйонів справжніх графічних матеріалів. Чудовий дизайн, будь-коли та будь-де!

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