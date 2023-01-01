Безкоштовна онлайн-схема Mind Map Професійний і потужний інструмент для малювання, який підтримує онлайн-співпрацю в режимі реального часу між кількома людьми та може використовуватися для малювання різноманітної графіки, наприклад діаграм прототипів, UML, BPMN та діаграм топології мережі.

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