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ReadPaper

ReadPaper

readpaper.com

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ReadPaper – це професійна платформа для читання статей і спільнота академічних обмінів, запущена Дослідницьким інститутом цифрової економіки Великої затоки Гуандун-Гонконг-Макао. Вона містить майже 200 мільйонів статей, майже 270 мільйонів авторів наукових досліджень і майже 30 000 університетів і досліджень установи, включаючи конференції з питань природи, науки, клітин, pnas, pubmed, arxiv, acl, cvpr та інших відомих журналів, які охоплюють усі відомі дисципліни, такі як математика, фізика, хімія, матеріали, фінанси, інформатика, психологія, біомедицина тощо ., створення професійної академічної дискусійної спільноти. Науково-дослідницька робота не може бути відокремлена від допомоги статей. Як розуміти статті та добре читати статті — це сама по собі велика пропозиція. Наша місія: «Нехай у світі не буде важких для читання статей».

Вебсайт: readpaper.com

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