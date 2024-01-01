太平洋科技

太平洋科技

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Вебсайт: pconline.com.cn

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Pacific Technology — це професійний ІТ-портал, який надає новини, огляди, посібники з покупок та інший вміст з різноманітних цифрових, апаратних засобів, розумного будинку, автомобільних технологій та інших аспектів. Цей веб-сайт, заснований у 2000 році, є одним із найперших професійних ІТ-порталів у Китаї, із великою кількістю найновішої технологічної інформації та докладних звітів щодня. Він охоплює всі аспекти ІТ-індустрії та є важливим джерелом інформації для цифрових ентузіастів і ентузіастів технологій. Судячи зі змісту сайту, Pacific Technology має певний вплив і авторитет у вітчизняній IT-сфері.

Вебсайт: pconline.com.cn

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