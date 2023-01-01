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RiceQuant

RiceQuant

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Вебсайт: ricequant.com

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Mikuang Technology — це фінансова технологічна компанія, яка зосереджена на наданні нового покоління кількісних систем управління активами: дані, інвестиційні дослідження, розподіл ризиків та інтегровані платформи управління активами. Наше бачення — зробити інвестиції ефективнішими, а ризики — прозорішими.

Вебсайт: ricequant.com

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