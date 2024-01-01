中国民生银行

中国民生银行

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: cmbc.com.cn

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «中国民生银行» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

China Minsheng Bank — національний комерційний банк зі штаб-квартирою в Пекіні. Він надає широкий спектр фінансових послуг індивідуальним клієнтам, малим і мікропідприємствам, корпоративним клієнтам і галузевим клієнтам, охоплюючи різні сфери, такі як банківські картки, фінансовий менеджмент, позики, транскордонне фінансування та онлайн-фінанси. Minsheng Bank опублікував свій річний звіт і спеціальний звіт ESG (екологічний, соціальний та державний менеджмент) у 2023 році, показуючи умови роботи банку та виконання соціальних обов’язків. Нещодавно China Minsheng Bank отримав багато нагород і визнань, у тому числі отримав дозвіл відкрити філію в Лондоні та отримав видатні результати в оцінці ефективності призначеної допомоги від центральних підрозділів. Minsheng Bank активно займається екологічним фінансуванням і технологічним бізнесом, таким як створення «зеленої фінансової будівлі» та запуск позик на скорочення викидів вуглецю, що відображає екологічну та соціальну відповідальність банку. Minsheng Bank надає клієнтам багатоканальні послуги, у тому числі мобільний банкінг, банківські послуги WeChat, телефонні банківські послуги тощо, щоб надавати клієнтам зручні фінансові послуги.

Вебсайт: cmbc.com.cn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «中国民生银行». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

美洽

美洽

meiqia.com

PingPong 中国

PingPong 中国

pingpongx.com

CBNData

CBNData

cbndata.com

QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

知乎

知乎

zhihu.com

环球时报

环球时报

huanqiu.com

慧聪网

慧聪网

hc360.com

搜狗

搜狗

sogou.com

乐视视频

乐视视频

le.com

Teambition

Teambition

teambition.com

51Job

51Job

51job.com

东方财富

东方财富

eastmoney.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності