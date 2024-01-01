China Minsheng Bank — національний комерційний банк зі штаб-квартирою в Пекіні. Він надає широкий спектр фінансових послуг індивідуальним клієнтам, малим і мікропідприємствам, корпоративним клієнтам і галузевим клієнтам, охоплюючи різні сфери, такі як банківські картки, фінансовий менеджмент, позики, транскордонне фінансування та онлайн-фінанси. Minsheng Bank опублікував свій річний звіт і спеціальний звіт ESG (екологічний, соціальний та державний менеджмент) у 2023 році, показуючи умови роботи банку та виконання соціальних обов’язків. Нещодавно China Minsheng Bank отримав багато нагород і визнань, у тому числі отримав дозвіл відкрити філію в Лондоні та отримав видатні результати в оцінці ефективності призначеної допомоги від центральних підрозділів. Minsheng Bank активно займається екологічним фінансуванням і технологічним бізнесом, таким як створення «зеленої фінансової будівлі» та запуск позик на скорочення викидів вуглецю, що відображає екологічну та соціальну відповідальність банку. Minsheng Bank надає клієнтам багатоканальні послуги, у тому числі мобільний банкінг, банківські послуги WeChat, телефонні банківські послуги тощо, щоб надавати клієнтам зручні фінансові послуги.

Вебсайт: cmbc.com.cn

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