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Вебсайт: csdn.net

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CSDN — це всесвітньо відома китайська платформа обміну ІТ-технологіями. Заснована в 1999 році, вона включає в себе оригінальні блоги, якісні запитання та відповіді, професійне навчання, технічні форуми, завантаження ресурсів та інші послуги продуктів, забезпечуючи професійну спільноту розробників ІТ-технологій оригінальними, високоякісними і повний зміст. «Китайська мережа розробників програмного забезпечення» або «Китайська мережа розробників програмного забезпечення», якою керує Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd., є однією з найбільших мереж розробників програмного забезпечення в Китаї. CSDN надає веб-форуми, розміщення блогів, ІТ-новини, та інші послуги.

Вебсайт: csdn.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CSDN». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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