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Вебсайт: sina.com.cn

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Sina.com надає користувачам у всьому світі вичерпну та своєчасну китайську інформацію 24 години на добу, охоплюючи внутрішні та закордонні екстрені новини, спортивні події, модні розваги, промислову інформацію, практичну інформацію тощо, а також новини, спорт, розваги, фінанси, технології , нерухомість, Існує більше 30 каналів контенту, таких як автомобілі, а також відкриті безкоштовні інтерактивні простори спілкування, такі як блоги, відео та форуми.

Вебсайт: sina.com.cn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «新浪». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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