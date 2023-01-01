Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Sina.com надає користувачам у всьому світі вичерпну та своєчасну китайську інформацію 24 години на добу, охоплюючи внутрішні та закордонні екстрені новини, спортивні події, модні розваги, промислову інформацію, практичну інформацію тощо, а також новини, спорт, розваги, фінанси, технології , нерухомість, Існує більше 30 каналів контенту, таких як автомобілі, а також відкриті безкоштовні інтерактивні простори спілкування, такі як блоги, відео та форуми.

Вебсайт: sina.com.cn

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