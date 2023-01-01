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央视网

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Вебсайт: cctv.com

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CCTV.com (www.cctv.com) спонсорується Центральним радіо і телебаченням Китаю. Це ключовий центральний веб-сайт новин, що містить відео, інтегровану комунікаційну платформу для CCTV і великомасштабне культурне інтернет-підприємство з повною ліцензією на ведення бізнесу. Дотримуючись концепції «інтегрованих інновацій та інтегрованого розвитку», з новинами як лідером, відео як фокусом і користувачами як центром, ми побудували «одну мережу, один термінал, кілька платформ і кілька каналів» інтегровану медіа комунікацію система.

Вебсайт: cctv.com

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