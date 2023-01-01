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中国新闻网

中国新闻网

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Вебсайт: chinanews.com.cn

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China News Network — відомий китайський новинний портал і один із найважливіших постачальників оригінального вмісту китайської новинної інформації в глобальному Інтернеті. Спираючись на глобальну редакційну мережу Служби новин Китаю, вона надає різноманітні інформаційні послуги, такі як текст, зображення та відео, для користувачів мережі та онлайн-ЗМІ 24 години на добу, швидко та точно. З точки зору репортажів новин, динамічні новини Служби новин Китаю є своєчасними та точними, а її пояснювальні кути репортажів унікальні. Її статті широко тиражуються вітчизняними та іноземними онлайн-ЗМІ.

Вебсайт: chinanews.com.cn

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