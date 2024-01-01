环球时报

环球时报

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Вебсайт: huanqiu.com

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Huanqiu.com — це провідний міжнародний інформаційний портал Китаю та ключовий центральний новинний веб-сайт із незалежним правом редагування та редагування. Global Times дотримується міжнародного бачення Global Times, прагне повідомляти новини своєчасно, об’єктивно, авторитетно та незалежно, і прагне застосовувати передові Інтернет-технології, щоб надавати китайським користувачам Інтернету в епоху глобалізації інформаційні послуги та інтерактивні спільноти, пов'язані з міжнародним життям. У майбутньому ми будемо віддані створенню глобальної онлайн-платформи життя та стати мостом для спілкування та обміну між Китаєм і світом.

Вебсайт: huanqiu.com

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