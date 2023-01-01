YoudaoDict

NetEase Youdao є провідною китайською компанією з інтелектуального навчання, яка надає 100% орієнтовані на користувача навчальні продукти та послуги. Заснована в 2006 році, Youdao створила серію популярних інструментів для навчання з вуст в уста, які користуються популярністю серед користувачів, наприклад: NetEase Youdao Dictionary, Youdao Premium Courses, Youdao Translator, Youdao Cloud Notes тощо. У 2014 році NetEase Youdao оголосила про свій офіційний вихід в індустрію Інтернет-освіти. У квітні 2018 року NetEase Youdao завершила своє перше стратегічне фінансування з постінвестиційною оцінкою в 1,12 мільярда доларів США, що зробило її одним із єдинорогів. У жовтні 2019 року NetEase Youdao успішно вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу з кодом акцій «DAO», ставши першою незалежною компанією NetEase Group.

Вебсайт: cidian.youdao.com

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