WebCatalog
YoudaoDict

YoudaoDict

cidian.youdao.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «YoudaoDict» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

NetEase Youdao є провідною китайською компанією з інтелектуального навчання, яка надає 100% орієнтовані на користувача навчальні продукти та послуги. Заснована в 2006 році, Youdao створила серію популярних інструментів для навчання з вуст в уста, які користуються популярністю серед користувачів, наприклад: NetEase Youdao Dictionary, Youdao Premium Courses, Youdao Translator, Youdao Cloud Notes тощо. У 2014 році NetEase Youdao оголосила про свій офіційний вихід в індустрію Інтернет-освіти. У квітні 2018 року NetEase Youdao завершила своє перше стратегічне фінансування з постінвестиційною оцінкою в 1,12 мільярда доларів США, що зробило її одним із єдинорогів. У жовтні 2019 року NetEase Youdao успішно вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу з кодом акцій «DAO», ставши першою незалежною компанією NetEase Group.

Вебсайт: cidian.youdao.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «YoudaoDict». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

中国大学MOOC

中国大学MOOC

icourse163.org

网易云音乐

网易云音乐

163.com

纽约时报

纽约时报

cn.nytimes.com

Chinaz.com

Chinaz.com

chinaz.com

亚马逊中国

亚马逊中国

amazon.cn

脉脉

脉脉

maimai.cn

QQ空间

QQ空间

qzone.qq.com

央视网

央视网

cctv.com

好看视频

好看视频

haokan.baidu.com

知乎

知乎

zhihu.com

花瓣

花瓣

huaban.com

Decathlon 和国

Decathlon 和国

decathlon.com.cn

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності