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Amazon China (англ. Amazon China) — регіональний веб-сайт Amazon.com у материковому Китаї, заснований у серпні 2004 року зі штаб-квартирою в Пекіні. У 2019 році Amazon оголосив про вихід з внутрішнього ринку електронної комерції в материковому Китаї та збереже частину свого бізнесу.

Вебсайт: amazon.cn

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