Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «网易云音乐» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

NetEase Cloud Music — це музичний продукт, орієнтований на відкриття та обмін. Він покладається на професійних музикантів, діджеїв, рекомендації друзів і соціальні функції, щоб створити нове музичне життя для користувачів.

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