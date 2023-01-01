WebCatalog
搜狗

搜狗

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: sogou.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «搜狗» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sogou Search — це інтерактивна пошукова система третього покоління в світі, яка підтримує пошук у загальнодоступних облікових записах і статтях WeChat, пошук Zhihu, пошук і переклад англійською мовою тощо, а також надає користувачам професійні, точні та зручні послуги пошуку за допомогою незалежно розроблених алгоритмів штучного інтелекту.

Вебсайт: sogou.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «搜狗». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

360搜索

360搜索

so.com

百度知道

百度知道

zhidao.baidu.com

拼多多

拼多多

yangkeduo.com

百搜视频

百搜视频

v.xiaodutv.com

百度智能门户AIPage

百度智能门户AIPage

aipage.baidu.com

百度图片

百度图片

image.baidu.com

百度开发者中心

百度开发者中心

developer.baidu.com

163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

纽约时报

纽约时报

cn.nytimes.com

百度热搜

百度热搜

top.baidu.com

美篇

美篇

meipian.cn

Nutstore

Nutstore

jianguoyun.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності