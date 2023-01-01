Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «搜狗» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sogou Search — це інтерактивна пошукова система третього покоління в світі, яка підтримує пошук у загальнодоступних облікових записах і статтях WeChat, пошук Zhihu, пошук і переклад англійською мовою тощо, а також надає користувачам професійні, точні та зручні послуги пошуку за допомогою незалежно розроблених алгоритмів штучного інтелекту.

Вебсайт: sogou.com

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