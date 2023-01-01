Yahoo Search

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Пошукова система, яка допоможе вам знайти саме те, що ви шукаєте. Знайдіть найрелевантнішу інформацію, відео, зображення та відповіді з усього Інтернету.

Вебсайт: yahoo.com

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