Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Disroot Search» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Анонімна багатопошукова платформа. Disroot's Search — це пошукова система, подібна до Google, DuckDuckGo, Qwant, на базі Searx. Що робить його унікальним від інших, так це те, що це метапошукова система, яка збирає результати інших пошукових систем, не зберігаючи інформацію про своїх користувачів.

Вебсайт: disroot.org

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