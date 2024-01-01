NiuTrans

NiuTrans

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: niutrans.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NiuTrans» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Mavericks Translation Cloud Platform забезпечує переклад тексту та функції перекладу документів PDF/Word/Excel/ppt; переклад документа зберігає вихідний макет тексту та надає безкоштовні сторінки перекладу щодня, щоб задовольнити щоденні потреби перекладу, а також підтримує завантаження двомовних перекладів оригінальний переклад.
Категорії:
Reference
Послуги машинного перекладу

Вебсайт: niutrans.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NiuTrans». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Translate

Google Translate

translate.google.com

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

네이버 파파고

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iTranslate Web

iTranslate Web

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