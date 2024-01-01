Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NiuTrans» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Mavericks Translation Cloud Platform забезпечує переклад тексту та функції перекладу документів PDF/Word/Excel/ppt; переклад документа зберігає вихідний макет тексту та надає безкоштовні сторінки перекладу щодня, щоб задовольнити щоденні потреби перекладу, а також підтримує завантаження двомовних перекладів оригінальний переклад.

Вебсайт: niutrans.com

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