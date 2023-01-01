Disroot Mail

Безкоштовні та безпечні облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта IMAP або через веб-інтерфейс. Disroot надає захищені облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта або через веб-інтерфейс. Зв’язок між вами та поштовим сервером зашифровано за допомогою SSL, що забезпечує максимальну конфіденційність. Крім того, усі електронні листи, які надсилаються з нашого сервера, також зашифровані (TLS), якщо сервер електронної пошти одержувачів це підтримує. Це означає, що електронні листи більше не надсилаються як традиційні «листівки», а насправді вкладаються в «конверт». Тим не менш, ми закликаємо вас завжди бути обережними під час спілкування електронною поштою та використовувати наскрізне шифрування GPG, щоб забезпечити максимальну конфіденційність вашого листування.

Вебсайт: disroot.org

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