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Disroot Mail

Disroot Mail

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Вебсайт: disroot.org

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Безкоштовні та безпечні облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта IMAP або через веб-інтерфейс. Disroot надає захищені облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта або через веб-інтерфейс. Зв’язок між вами та поштовим сервером зашифровано за допомогою SSL, що забезпечує максимальну конфіденційність. Крім того, усі електронні листи, які надсилаються з нашого сервера, також зашифровані (TLS), якщо сервер електронної пошти одержувачів це підтримує. Це означає, що електронні листи більше не надсилаються як традиційні «листівки», а насправді вкладаються в «конверт». Тим не менш, ми закликаємо вас завжди бути обережними під час спілкування електронною поштою та використовувати наскрізне шифрування GPG, щоб забезпечити максимальну конфіденційність вашого листування.

Вебсайт: disroot.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Disroot Mail». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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