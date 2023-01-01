Альтернативи - Disroot Mail

EverReady

everready.ai

Продажі поштових скриньок - це золота жила. Компанії не усвідомлюють кількості та якості інформації про потенційних клієнтів і клієнтів, яку мають продажі. EverReady — це автономне та інтелектуальне рішення, яке автоматично отримує в CRM усі пов’язані з бізнесом дані, які лежать бездіяльними в пошто...