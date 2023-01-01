WebCatalog
Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tresorit» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Надбезпечне хмарне сховище та обмін файлами. Захистіть свої особисті фотографії та робочі файли за допомогою наскрізного шифрування та конфіденційності у Швейцарії. Індивідуальні плани починаються від 500 ГБ зашифрованого онлайн-сховища.

Вебсайт: tresorit.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tresorit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Cryptee

Cryptee

crypt.ee

Slik Safe

Slik Safe

sliksafe.com

QRClip

QRClip

qrclip.io

Disroot Upload

Disroot Upload

disroot.org

FileSend

FileSend

standardnotes.org

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

Wire

Wire

wire.com

MobiDrive

MobiDrive

mobidrive.com

EteSync

EteSync

etesync.com

Telegram

Telegram

telegram.org

Filen

Filen

filen.io

GoFile

GoFile

gofile.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності