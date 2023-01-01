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Dropbox

Dropbox

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Вебсайт: dropbox.com

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Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетського технологічного інституту Дрю Х’юстоном і Арашем Фердоусі як стартап-компанія, початкове фінансування якої надав прискорювач Y Combinator. Dropbox був визнаний одним із найдорожчих стартапів у США та світі з оцінкою понад 10 мільярдів доларів США, і його назвали однією з найуспішніших інвестицій Y Combinator на сьогодні. Однак Dropbox також зазнав критики та викликав суперечки через проблеми, включаючи порушення безпеки та конфіденційність. Dropbox заблоковано в Китаї з 2014 року. Він отримав п’ять зірок у звіті Electronic Frontier Foundation за 2017 рік «Захист ваших даних від урядових запитів».

Вебсайт: dropbox.com

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