Редагування в реальному часі для команд. Paper – це безкоштовний продукт від Dropbox. Dropbox Paper — це більше, ніж документ — це інструмент спільного редагування, який об’єднує створення та координацію в одному місці. Dropbox Paper, або просто Paper, — це сервіс для спільного редагування документів, розроблений Dropbox. Dropbox Paper був офіційно анонсований у жовтні 2015 року та запущений у січні 2017 року після придбання компанією Hackpad, що займається розробкою документів, у квітні 2014 року. Він пропонує веб-програму, а також мобільні програми для Android та iOS. Dropbox Paper був описаний в офіційному повідомленні як «гнучкий робочий простір, який об’єднує людей та ідеї. За допомогою Paper команди можуть створювати, переглядати, переглядати, керувати та організовувати — все це в спільних документах». Отримання Dropbox Paper неоднозначне. Критики високо оцінили функціональність співпраці, включаючи миттєвий доступ до вмісту, можливість згадувати конкретних співавторів, призначати завдання, писати коментарі, а також редагувати приписування та історію редагування. Він отримав особливу похвалу за підтримку мультимедіа з різних джерел, причому один рецензент зазначив, що підтримка мультимедіа Paper перевищує можливості більшості його конкурентів. Однак його критикували за відсутність параметрів форматування та функцій редагування. Хоча інтерфейс користувача сподобався за мінімальний, рецензенти посилалися на відсутність фіксованої панелі форматування та відсутність функцій, присутніх у продуктах конкурентів, що робить Dropbox Paper схожим на «легкий» інструмент.

Вебсайт: dropbox.com

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