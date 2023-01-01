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MEGA

MEGA

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Вебсайт: mega.io

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Mega (стилізований великими літерами як MEGA) або Mega.nz — це служба хмарного зберігання та розміщення файлів, яку пропонує компанія Mega Limited, розташована в Окленді. Послуга пропонується переважно через веб-додатки. Мегамобільні програми також доступні для Windows Phone, Android та iOS. Mega відома своїм великим обсягом пам’яті в 50 ГБ для безкоштовних облікових записів. Веб-сайт і сервіс були запущені 19 січня 2013 року Кімом Доткомом, який заснував нині неіснуючу службу Megaupload. Однак у 2015 році Кім Дотком відмежувався від сервісу та заявив, що уряд Нової Зеландії конфіскував акції китайського інвестора та контролює сайт. Mega Limited відповіла, що влада не втручалася в її діяльність.

Вебсайт: mega.io

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