WebCatalog
Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

Користуватися вебзастосунком

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SharePoint — це веб-платформа для спільної роботи, яка інтегрується з Microsoft Office. SharePoint, запущений у 2001 році, в основному продається як система керування документами та зберіганням, але цей продукт дуже легко налаштовується, і його використання суттєво відрізняється в різних організаціях.

Вебсайт: microsoft.com

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