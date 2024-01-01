Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard

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Вебсайт: whiteboard.microsoft.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Microsoft Whiteboard: цифрове полотно для спільної роботи в Microsoft 365 для ефективних зустрічей і захоплюючого навчання.

Вебсайт: whiteboard.microsoft.com

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