Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Microsoft Whiteboard» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Microsoft Whiteboard: цифрове полотно для спільної роботи в Microsoft 365 для ефективних зустрічей і захоплюючого навчання.

Вебсайт: whiteboard.microsoft.com

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