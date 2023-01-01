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Miro

Miro

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Вебсайт: miro.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.

Вебсайт: miro.com

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