Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Miro» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.

Вебсайт: miro.com

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