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Альтернативи - Miro

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає бізнесу зрозуміти, як клієнт використовує продукт, оцінює стан його здоров’я та надає компанії засоби для керування та автоматизації взаємодії з клієнтами.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.

Totango

Totango

totango.com

Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data helps enterprises use all of their customer data to improve campaign performance, achieve operational efficiency, and drive business value with connected customer experiences. The Customer Data Cloud, our suite of customer data platform solutions, integrates customer data, connects ide...

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient є рушійною силою найбільш значущого досвіду клієнтів у світі. Ми допомагаємо організаціям будувати міцні зв’язки зі своїми клієнтами.

Ortto

Ortto

ortto.com

Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.

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