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Agilibo

Agilibo

agilibo.info

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

«Створення високопродуктивних розподілених команд Agile Scrum». - Agilibo поєднує Scrum Framework із Scrum.org, Agile та DevOps, щоб створити унікальну мобільну та веб-програму, яка допоможе розподіленим гнучким командам слідкувати за Scrum та DevOps і жити за ними із задоволенням.

Вебсайт: agilibo.info

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