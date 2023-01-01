«Створення високопродуктивних розподілених команд Agile Scrum». - Agilibo поєднує Scrum Framework із Scrum.org, Agile та DevOps, щоб створити унікальну мобільну та веб-програму, яка допоможе розподіленим гнучким командам слідкувати за Scrum та DevOps і жити за ними із задоволенням.

Вебсайт: agilibo.info

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