Перший гнучкий інструмент, який навчить розробляти якісне програмне забезпечення. Roundrush — це не просто інша платформа керування робочим процесом. Це абсолютно нова гнучка методологія, яка поєднує найкращі практики SCRUM, KANBAN, TDD, XP, успадковуючи принципи OKR і Shu-Ha-Ri, і забезпечуючи вашій команді якісний робочий процес, який день за днем ​​навчає їх, як забезпечити високий рівень кінцеві продукти.

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