Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zoho Sprints» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Інструмент планування та відстеження для гнучких команд. Zoho Sprints — це гнучкий інструмент без зайвого безладу, який дозволяє бути готовими до змін і вчасно постачати чудові продукти.

Вебсайт: zoho.com

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