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Zoho Sprints

Zoho Sprints

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Вебсайт: zoho.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інструмент планування та відстеження для гнучких команд. Zoho Sprints — це гнучкий інструмент без зайвого безладу, який дозволяє бути готовими до змін і вчасно постачати чудові продукти.

Вебсайт: zoho.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zoho Sprints». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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