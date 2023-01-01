Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «YouTrack» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі процеси, які відповідають вашим бізнес-процесам. Ніколи більше не змушуйте свій процес відповідати можливостям інструменту. На відміну від інших інструментів управління проектами, YouTrack можна налаштувати відповідно до ваших потреб!

Вебсайт: jetbrains.com

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