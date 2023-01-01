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YouTrack

YouTrack

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: jetbrains.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «YouTrack» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі процеси, які відповідають вашим бізнес-процесам. Ніколи більше не змушуйте свій процес відповідати можливостям інструменту. На відміну від інших інструментів управління проектами, YouTrack можна налаштувати відповідно до ваших потреб!

Вебсайт: jetbrains.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «YouTrack». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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