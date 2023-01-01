Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Height» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Управління проектами для програмних команд. Співпрацюйте швидше завдяки завданням, чату та гнучким робочим процесам. Спринти, етапи, релізи, пріоритети, звіти про помилки, дорожня карта, журнал змін тощо.

Вебсайт: height.app

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