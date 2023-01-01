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Dailybiz

Dailybiz

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Вебсайт: dailybiz.com

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Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.

Вебсайт: dailybiz.com

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