Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WorkflowMax» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Управління проектами в режимі онлайн стало простіше. Виконуйте свої завдання віддалено за допомогою хмарного програмного забезпечення для керування проектами WorkflowMax. Робіть це все в одному місці з будь-якого місця – складання пропозицій, планування, відстеження часу, виставлення рахунків і звітність. Насолоджуйтесь більшою видимістю своїх людей і вашого прибутку.

Вебсайт: workflowmax.com

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