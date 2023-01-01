Шукаєте рішення для управління проектами з чудовою інформацією про фінансові показники вашого проекту в реальному часі? TimeLog — це провідне рішення для управління фінансовими проектами для компаній, орієнтованих на консалтинг. Поєднання найзручнішого відстеження часу та витрат із сучасним управлінням проектами, виставленням рахунків, управлінням ресурсами та куленепробивною звітністю. TimeLog — це найпотужніше рішення для компаній, які шукають найкраще програмне забезпечення.

Вебсайт: timelog.com

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