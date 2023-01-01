Локальне рішення для управління фінансами, яке допомагає компаніям керувати бухгалтерськими книгами, калькуляцією робіт, закупівлями, активами, виставленням рахунків тощо.

Вебсайт: shireburn.com

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