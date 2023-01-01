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ServiceM8

ServiceM8

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Вебсайт: servicem8.com

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ServiceM8 — це програма для професійних і домашніх підприємств, таких як електрики, сантехніки та прибиральники. Він допомагає керувати всіма аспектами роботи, від першого дзвінка клієнта до планування, пропозиції, управління завданнями, виставлення рахунків і оплати.

Вебсайт: servicem8.com

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