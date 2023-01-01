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OpenWrench

OpenWrench

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Вебсайт: useopenwrench.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OpenWrench» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або завантажте їх із фотопленки. Зателефонуйте, надішліть текстове повідомлення або електронну пошту призначеному техніку одним дотиком. Перегляньте хронологію всіх сервісних дій, починаючи з моменту, коли технік запланував виклик для обслуговування, до завершення роботи та виїзду з робочого місця. Завдяки OpenWrench виконувати технічне обслуговування в дорозі ще ніколи не було так просто. Чи не час почати виконувати програму технічного обслуговування, наче 2019 рік?

Вебсайт: useopenwrench.com

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