CloudBooks зосереджено на вирішенні дуже конкретної проблеми. Фрілансерам і малим підприємствам, що надають послуги, важко отримати гроші. Дослідження показало, що 60 відсотків рахунків-фактур оплачуються із запізненням, причому третина цих прострочених платежів здійснюється через два тижні після закінчення терміну. CloudBooks намагається вирішити цю проблему, максимально спрощуючи виставлення рахунків і оплату. Ви можете надсилати необмежену кількість рахунків-фактур своїм клієнтам, відстежувати статус цих рахунків-фактур і навіть приймати платежі онлайн.

Вебсайт: cloudbooksapp.com

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