Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bonsai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bonsai keeps your search evergreen with expert deployment, ongoing maintenance, and maximum data security for Elasticsearch or OpenSearch.

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Вебсайт: bonsai.io

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